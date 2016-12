Salário de dezembro dos servidores estaduais será pago dia 3 de janeiro

Deurico Ramos/Capital News Para Reinaldo, reforma administrativa realizada no início do mandato foi necessária para o cumprimento das obrigações hoje

Durante entrevista coletiva à imprensa nesta quarta-feira (28), o governador Reinaldo Azambuja confirmou o pagamento dos salários dos servidores do mês de dezembro para o dia 3 de janeiro, segundo dia útil do mês.



O décimo terceiro dos servidores foi pago no dia 16 de dezembro. “Em Mato Grosso do Sul o 13º foi pago no dia 16 de dezembro, e o salário deste mês será pago no segundo dia útil de janeiro. A gente vem cumprindo nossos deveres, com servidores, fornecedores e investimentos”, declarou o governador.



Reinaldo disse que a reforma administrativa realizada no início do mandato, que culminou com o enxugamento da máquina pública, foi necessária para que hoje o Governo do Estado pudesse cumprir com as obrigações.



Uma nova reforma deve ser feita no próximo ano. O enxugamento será semelhante ao anterior, quando o número de secretarias caiu de 15 para 13.



“Vem aí um encolhimento do Estado, sem perder a eficiência, mas fazendo a diminuição de estruturas de secretárias para podermos, mesmo na crise, continuar as entregas que a população espera”, declarou o governador.