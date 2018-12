Sala Multiuso Ruiter Cunha é inaugurada na Assomasul

Divulgação/Assessoria Complexo irá agregar novas parcerias institucionais

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina, inaugura na tarde desta sexta-feira, uma Sala Multiuso nas dependências da entidade, com a presença de várias autoridades estaduais e municipais, nesta sexta-feira (07). O ato de entrega do complexo administrativo, terá a presença do governador Reinaldo Azambuja e está marcado para as 16h na sede da entidade municipalista, em Campo Grande.

O complexo tem o 140 m2 ,construído com recursos próprios para expandir as atividades desenvolvidas pela Assomasul e agregar novas parcerias institucionais, como O Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e Finanças de Mato Grosso do Sul (Confaz-M/MS), além contemplar prefeitos, prefeitas e secretários municipais do interior, que queiram ocupar o espaço para reuniões quando vierem a Capital tratar de negócios de interesse dos municípios.

O Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Cetran-MS) ocupará o espaço por meio de convênio para tratar de questões relacionadas ao trânsito com os municípios. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por exemplo, prevê uma clara divisão de responsabilidades e uma sólida parceria entre órgãos federais, estaduais e municipais.

O Estado tem a marca histórica de 80% de municípios aptos a desempenhar todas as competências estabelecidas no art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo o primeiro do país em percentual de municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT), segundo atesta o Cetran-MS.

A Sala Multiuso é mais um compromisso assumido pelos membros da atual diretoria da Assomasul como parte de sua plataforma de gestão, buscando atender a todos os gestores municipais do Estado.

De acordo com o presidente Pedro Caravina, “o local funcionará como uma espécie de extensão das prefeituras visando auxiliar aos prefeitos, prefeitas e secretários municipais na busca de recursos para investimento em vários setores da administração pública, além de abrir mais um espaço para capacitação dos servidores”, diz Caravina.