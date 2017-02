Saiba como fazer para sacar dinheiro do FGTS inativo

Divulgação Fundo de Garantia Tempo de Serviço (FGTS)

Existem alguns procedimentos necessários para que o cidadão consiga sacar o FGTS inativo. A Caixa Econômica divulgou na terça-feira (14), o calendário de quando cada cidadão deve ter o direito do benefício.



O cidadão deve descobrir se tem valor a receber. Só terá direito ao saque o trabalhador que tiver contrato de trabalho encerrado até o dia 31 de dezembro de 2015 e que não tenha sacado. A Caixa criou um serviço por telefone parar tirar dúvidas de contas inativas, 0800-726-2017, onde a pessoa poderá saber o valor e o dia.



O calendário foi feito com base nas datas de nascimento dos trabalhadores. De acordo com a Agência Brasil, quem nasceu em março, abril e maio deve sacar o benefício entre 10 de abril e 11 de maio. Trabalhadores nascidos nos meses de junho, julho e agosto vão sacar entre os dias 12 de maio e 15 de junho. Nascidos em setembro, outubro e novembro vão receber os valores entre 16 de junho e 13 de julho. Já os trabalhadores nascidos em dezembro poderão fazer o saque entre os dias 14 e 31 de julho.



Caso o cidadão não saque na data limite, terá uma segunda chance até o dia 31 de julho deste ano. A Caixa alerta que, após essa data, o trabalhador deverá se enquadrar em outra hipótese de saque, como aposentadoria ou aquisição de moradia própria, para receber os valores.



Ao todo são quatro opções para a forma de recebimento dos valores. A pessoa que tive conta-corrente na Caixa poderá pedir por crédito pela internet. O saque também pode ser feito em caixas eletrônicos desde que o valor não ultrapasse R$ 3 mil.



Já os valores até R$ 1,5 mil, é possível sacar o benefício apenas com a senha do Cartão do Cidadão. Para créditos até R$ 3 mil, o saque no caixa eletrônico deve ser feito com o Cartão do Cidadão e a respectiva senha. Ainda de acordo com a Agência Brasil, a retirada do FGTS inativo também pode ser feita em agências lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, com a apresentação do Cartão Cidadão, a senha e um documento de identificação. O valor máximo de saque está limitado em R$ 3 mil.



Em último caso o cidadão pode retirar o dinheiro diretamente nas agências bancárias. A pessoa deve levar o número de inscrição do PIS, o documento de identificação do trabalhador e o comprovante da extinção do vínculo (carteira de trabalho ou Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho).