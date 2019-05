Sábado sem Mosquito recolhe mais 20 toneladas de lixo

Divulgação/PMD A cada ação comunitária, muito lixo é recolhido em diferentes regiões de Dourados

A prefeitura de Dourados anunciou nesta segunda-feira (6) que a ação de sábado do “Sábado sem mosquito” recolheu cerca de 20 toneladas de lixo na região dos bairros Jóquei Clube, Estrela Verá e Santa Felicidade e encontrou 24 focos de dengue no mutirão que visa o combate a proliferação do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya.



De acordo com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), houve um grande volume de pneus, garrafas pets, lonas plásticas, latarias, restos de móveis e outros tipos de materiais recolhidos nos 1.389 imóveis visitados. Os agentes de controle de vetores fizeram 42 notificações.



Esta foi a quinta ação comunitária que a prefeitura realiza na periferia da cidade. O mutirão teve início em Dourados no dia 30 de março, pelo Parque das Nações II. Também já foram contemplados com a ação moradores da região das Vilas Índio e Rosa, região do bairro BNH IV Plano, da região Central e, agora, região do Estrela Verá/Jóquei Clube. São mais de 7.400 imóveis trabalhados.