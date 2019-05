Divulgação/PMD Visitas aos estabelecimentos do Centro desvendaram cenários favoráveis à proliferação do Aedes aegypti

No quinto final de semana seguido o “Sábado sem Mosquito” chega ao bairro Estrela Verá em Dourados e visa eliminar pontos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, chikungunya e zika vírus.



A ação promovida pela Secretaria Municipal de Saúde já visitou quatro regiões e trabalhou um total de 6.040 imóveis, encontrando 20 focos e recolhendo 57 cargas de lixo.



No Estrela Verá o protocolo segue o mesmo com visitação das equipes um dia antes para orientar a população sobre o que deve ser descartado e o recolhimento de materiais propensos ao acúmulo de água e à proliferação do mosquito.



“As pessoas precisam manter este tipo de ação durante todo o ano e não esperar as mobilizações”, disse a Coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Rosana Alexandre.



A campanha iniciou no dia 30 de março no Parque das Nações II, ocorrendo em seguida, no dia 6 de abril, na região das Vilas Índio e Rosa. No dia 13 de abril a ação visitou a região do bairro BNH IV Plano e no fim de semana passado aconteceu no Centro da cidade.



No Centro foram 1.752 imóveis trabalhados, com 5 focos encontrados e lavrados, até agora, o maior número de notificações: 32. Em todas as ocasiões, toneladas de lixo foram retiradas dos locais.



A Sems conta com o apoio de equipes compostas por servidores do Centro de Controle de Zoonoses, Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, Imam, Semsur e Guarda Mirim, que passam nos estabelecimentos orientando que materiais podem ser retirados para serem recolhidos.