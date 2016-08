Sábado começa com calor em MS

O dia começará com calor em Mato Grosso do Sul, mínima de 20ºC em Campo Grande nesta sábado-feira (27), já a máxima registrada poderá ser de até 36ºC, sem previsão de chuva para o período da tarde e noite, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Em Três Lagoas o dia começa com os termômetros registrando 11ºC e a máxima será de 25ºC. Corumbá registrará mínima de 10ºC e a máxima será de 25ºC durante a tarde. O mesmo acontecerá em Dourados, a mínima será de 17ºC e a máxima será de 34ºC.