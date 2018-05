Sábado amanheceu com quase todos os postos fechados em Campo Grande

O sábado (26) amanheceu com quase todos os postos fechados em Campo Grande e só possível abastecer em um estabelecimento, segundo o gerente-executivo do Sinpetro-MS (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes de Mato Grosso do Sul). Edson Lazaroto. Ele informou que ainda há combustível no posto TAG, na avenida Mato Grosso com rotatória da Euler de Azevedo.

De acordo com informações de motoristas da Capital, o posto localizado na rua 26 de Agosto com Rui Barbosa ainda tinha estoque até por volta das 7h40 deste sábado, mas espera chegava a 50 minutos, com fila de até 10 quadras. O posto estava limitando a venda a até R$ 50 po veículo e o preço litro da gasolina chega a R$ 4,49.

Até quinta-feira (24), o Sinpetro-MS havia informado que os preços variavam entre R$ 4,19 e R$ 4,49 nos postos da Capital. Em virtude da escalada do valor cobrados nas bombas, até a manhã de ontem, sete empresários foram notificados por aumentos abusivos. O Procon percorreu o estabelecimentos para verificar possíveis irregularidades.

No fim da tarde ontem, eram quatro o número de estabelecimentos que atendiam aos clientes de Campo Grande.

Desbloqueio das estradas

O presidente Michel Temer assinou o decreto determinando o uso das forças federais para liberar as rodovias e reabastecer o país com os produtos retidos nas estradas. O decreto, publicado na noite desta sexta-feira (25), em edição extra do Diário Oficial da União, autoriza o emprego das Forças Armadas no contexto da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) até o dia 4 de junho.

Com isso, os militares darão apoio às forças policiais, como a Polícia Militar (PM), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Força Nacional, na liberação das estradas. Além disso, as Forças Armadas poderão requisitar veículos e levá-los para distribuição dos produtos que carregam, mas isso só será feito caso o dono do caminhão – seja a empresa ou o próprio motorista – se negar a seguir viagem.