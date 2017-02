Ruas da Capital serão interditadas nesse fim de semana

Anderson Ramos/Capital News Trecho da Afonso Pena será interditado no final de semana

Devido a realizações de eventos na Capital neste final de semana, a prefeitura anunciou que algumas ruas serão interditadas pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).



Neste sábado (18), a travessa Lídia Baís, entre as ruas 15 de Novembro e 7 de Setembro, ficará interditada do início da tarde e até a meia-noite de domingo. O fechamento da via é para realização de atividades religiosas da paróquia Santo Antônio.



Ainda no sábado, ocorre a 2ª Corrida de Verão. Assim, a avenida Afonso Pena, em frente à Cidade do Natal, ficará interditada parcialmente das 7h às 19h. A partir desse horário, a interdição será total até as 23h.



Já no domingo (19), a Corrida da Paz, promovida pelo Comando Militar do Oeste ocorre no período das 6h as 13h. As ruas interditadas são a avenida Afonso Pena, parcialmente, em frente ao Parque das Nações Indígenas, sentido centro; rua Antonio Maria Coelho entre Professor Luis Alexandre de Oliveira (Via Parque) e avenida Mato Grosso; rua Ivan Fernandes Pereira entre avenida Afonso Pena e Prof. Luis Alexandre de Oliveira; cruzamento da rua Helio Yoshiaki Ikeziri com Prof. Luis Alexandre de Oliveira e avenida Prof. Luis Alexandre de Oliveira entre avenida Afonso Pena e rua Antonio Maria Coelho.



Também no domingo, no período das 16h às 18h30, a avenida Afonso Pena na esquina com rua Dona Ambrozina, sentido Parque dos Poderes, ficará interditada para realização de uma manifestação política.