Rodoviária de Capital deve receber 46 mil passageiros no feriado de Ano Novo

Myllena de Luca/Capital News Fluxo de pessoas aumenta nesta semana

O Terminal Rodoviário Antônio Mendes Canale recebe operação especial para atender os passageiros que dão preferência às viagens rodoviárias no feriado de Ano Novo. Entre chegadas e partidas, o Terminal Rodoviário de Campo Grande estima recepcionar mais de 46 mil passageiros entre esta quarta-feira (27) e a terça-feira (2).

A Concessionária do Terminal Rodoviário divulgou o início das ações para atender os passageiros e usuários com qualidade. O quadro de funcionários nas áreas de operação, limpeza, segurança e manutenção recebe um reforço de acordo com a demanda, a programação dos ônibus também sofre modificações para que o terminal consiga atender o aumento da movimentação com os carros extras.

A operação especial também é estendida aos parceiros que atuam dentro dos terminais, tais como: empresas de ônibus, pontos de alimentação, lojistas e demais serviços.

Veja como fica o movimento

Períodos mais movimentados para o embarque: a previsão indica mais de 16 mil pessoas deixando Campo Grande de ônibus entre os dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro.

Cidades mais procuradas: Corumbá, Ponta Porã, São Paulo, Cuiabá e Rio de Janeiro.

Carros extras: entre os dias 27 e 30 de dezembro, serão 116 carros extras. Caso haja necessidade, mais ônibus poderão ser disponibilizados.

Dicas importantes

Compra com antecedência: pela grande procura, é importante que o passageiro compre as passagens da ida e da volta com antecedência. Dependendo do destino, a aquisição pode ser feita pelo site (www.socicam.com.br) ou diretamente com a viação escolhida;

Documentação para viagem: é essencial que todos os passageiros, até mesmo as crianças, apresentem documento de identificação original e com foto;

Embarque de crianças e adolescentes: a partir dos 12 anos de idade, o passageiro pode viajar totalmente desacompanhado. Já as crianças menores de 12 anos precisam de autorização para viajar. Mais informações: http://www.tjms.jus.br, em Serviços/Autorização de Viagem.

Bagagens: são permitidos até 30 kg no bagageiro e até 5 kg de bagagem de mão, desde que não interfira no conforto dos passageiros dentro do ônibus. A identificação das bagagens com etiqueta contendo nome completo e telefone facilita em casos de perda ou esquecimento;

Horário de chegada ao terminal: é importante que o passageiro chegue ao terminal, pelo menos, uma hora antes do horário marcado na passagem;

Remarcação de passagens: em casos de desistência ou impossibilidade de viajar, a remarcação e reembolso da passagem são feitas com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus;

Atendimento: todos os profissionais estão devidamente uniformizados e permanecem em ronda ou nos balcões de informação. Todos estão aptos a prestar o atendimento necessário aos viajantes;