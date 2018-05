Rodovia será construída para integrar Pantanal

Chico Ribeiro / Governo de MS Azambuja anunciou a construção da rodovia durante entrega de obras em Rio Negro

Obras de infraestrutura no valor de R$ 4.7 milhões foram autorizadas e entregues em Rio Negro, a 144 quilômetros de Campo Grande. O governador Reinaldo Azambuja também anunciou novos investimentos que integrarão o Pantanal, favorecendo o escoamento da produção e o turismo ecológico.

De acordo com Azambuja, o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter Casimiro, virá a Mato Grosso do Sul para liberar duas frentes de obras, na BR-419, que ligarão os municípios de Rio Verde, Aquidauana e Rio Negro.

Obras autorizadas

O governador validou a construção de rodovia que ligará Rio Negro a Corumbá. A obra custará mais de R$ 20 milhões. De acordo com Reinaldo, a estrada vai integrar a região produtiva e o turismo. “Hoje estamos fazendo uma rodovia que está ligando da Estrada Parque em Corumbá, a Curva do Leque, até aqui na Estrada do Curichão, e vamos sair da Estrada do Curichão e ligar até a Serra da Alegria e da Serra Alegria até a ponte sobre o rio Taquari, integrando Pantanal do Paiaguás com o Pantanal da Nhecolândia”, disse.

Também foi autorizada a construção de duas pontes de concreto em estradas municipais: sobre o Rio Negro, com 50 metros de extensão, e sobre o Rio Negrinho, com 30 metros.

Pontes

Mais duas frentes de obras de asfalto e drenagem, no valor de R$ 1,4 milhão, serão realizadas. Deste total, R$ 1,059 milhão são recursos próprios e R$ 393 mil da emenda da senadora Simone Tebet. Reinaldo Azambuja também autorizou o projeto para asfaltar o bairro Cohab 2.