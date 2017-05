Rodovia em frente ao Parque de Exposição será parcialmente fechada

A BR 163/MS em Dourados terá o acesso parcialmente afetado durante a 53ª Expoagro. De acordo com a orientação da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a concessionária da rodovia CCR, entre os km 264 e 266 haverá o controle de veículos para acesso ao Parque de Exposições do Sindicato Rural durante a Expoagro.





Rachid Waqued Orientação aos motoristas será nas imediações ao parque de exposição de Dourados

A partir das 20h, durante os dias de shows, a rotatória do km 264 será fechada parcialmenteimpedindo o fluxo de veículos no sentido Parque de Exposições, evitando, assim, conflitos no trânsito. Os veículos retornarão na rotatória do km 263 para acessar o evento. A PRF manterá uma viatura na rotatória do km 264 para orientação do trânsito.



Já para saída do parque, a rotatória de entrada na Avenida Marcelino Pires, no km 265, será totalmente fechada. O fluxo normal da rodovia será canalizado para a faixa da esquerda e o fluxo de veículos oriundos do evento será canalizado para a faixa da direita. Os veículos com destino a Dourados deverão retornar na rotatória do km 266 para acessar a Av. Marcelino Pires.



“Os pontos de maior atenção serão a organização da travessia de pedestres, o combate à embriaguez ao volante, o estacionamento de veículos nos acostamentos e o excesso de velocidade”, diz Paulo Linck, coordenador de Interação com o Cliente da CCR MSVia. “As equipes do SAU e da PRF orientarão os pedestres para realizarem a travessia da rodovia em blocos, minimizando os riscos e a PRF realizará a orientação e fiscalização do trânsito no local do evento e nas proximidades”, completou.



Monitoramento

Nos quilômetros ao redor do parque, a CCR e PRF estão monitorando e orientando os motoristas com emissão de mensagens de orientação em 05 Painéis Eletrônicos Móveis de Mensagens Variáveis e 02 Painéis Eletrônicos Fixos, além da mobilização de 02 viaturas de apoio, 01 guincho leve e 01 Unidade de Resgate, que no final dos shows ficará lotada no posto da PRF do km 267.



“Os Painéis Móveis veicularão mensagens de orientação visando a fluidez do tráfego da rodovia com redução de velocidade”, diz o coordenador. Os Painéis fixos dos kms 245 Norte e 281 Sul também veicularão mensagens alertando aos usuários sobre a realização do evento em Dourados”, finalizou Linck.



A Expoagro em Dourados acontece entre os dias 12 e 21 deste mês com programação que vão desde palestras e leilões aos shows musicais.