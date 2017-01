Revitalização da Avenida Euler de Azevedo tem 90% das obras de drenagem concluídas

Divulgação/Portal MS .. Divulgação/Portal MS Revitalização contempla 4,5 quilômetros da via

Até o momento, já foram concluídas 90% da execução das obras de drenagem para a revitalização da Avenida Euler de Azevedo. As intervenções têm investimento de R$ 14,7 milhões do Governo do Estado e devem ficar prontas em julho deste ano.



A revitalização contempla 4,5 quilômetros da via. A obra foi dividida em dois lotes: urbano e rural. O primeiro começa na rotatória da Euler de Azevedo com a Avenida Presidente Vargas e segue até a sede do Detran/MS, em um total de 2,5 km. O segundo tem início no Departamento de Trânsito e término no anel viário, entroncamento com a MS-080, com 2 km. As obras são executadas por duas empresas diferentes, contratadas por meio de licitação.



Para finalizar a etapa de drenagem de águas e inciar a revitalização e duplicação do asfalto, as empresas precisam fazer a travessia do Córrego Imbirussu, no lote urbano, e terminar de enterrar uma pequena parte de tubulação no lote rural. Os trabalhos devem ser iniciados quando o solo secar, o que deve acontecer com o fim do período chuvoso.



Nesse ponto da obra, o tráfego de veículos pela avenida deve ser interditado próximo ao Tênis Clube por, no mínimo, 30 dias, conforme estimativa da fiscalização da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra). Os técnicos do Governo do Estado estão em contato com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande (Agetran) para, juntos, traçarem uma rota alternativa de desvio, diminuindo assim os transtornos aos cidadãos que transitam pela região.



Enquanto a pavimentação aguarda para ser executada no lote urbano, na área rural da obra 1,3 quilômetro já está apto para receber o pavimento. Porém, mais uma vez, as empresas esperam as condições climáticas mudarem para começar a execução. “Nós temos tido muitos cuidados técnicos com essa obra para que ela não dê problemas no futuro. O prazo para entrega está mantido e a obra está dentro da programação”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Marcelo Miglioli. (com assessoria)