Reunião entre prefeitura e representantes da saúde debate reajuste salarial

Representantes de sindicatos ligados à área da saúde de Campo Grande se reúnem neste momento com o prefeito Marquinhos Trad (PSD). O motivo do encontro é discutir o reajuste salarial da categoria que, este ano, pode chegar a 20% se a solicitação da classe for atendida.



Segundo o vereador Fritz (PSD), a data base para reajuste salarial dos enfermeiros é maio, mas a antecipação do encontro visa definir a porcentagem desde então, para evitar possíveis paralisações futuras. “Normalmente o reajuste fica entre 5% e 10%, mas devido aos anos sem aumento, este ano pode chegar a 20%”, explicou Fritz destacando as intenções da categoria.



Além do vereador e do prefeito, participam da reunião o secretário municipal de saúde, Marcelo Vilela, e demais representantes da categoria.



De acordo com Marquinhos, as propostas da classe serão ouvidas para saber qual a solicitação da categoria e, em seguida, poder passar aos representantes o que a prefeitura pode repassar de reajuste.