Reunião define criação do Procon em município do interior

Divulgação Procon Reunião definiu detalhes para a criação da agência e a importância do serviço

O município de Glória de Dourados está muito perto de ter a Superintendente para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon). Uma reunião nesta semana discutiu o projeto de implantação da agência e ficou acertado o encaminhamento de um Projeto de Lei para os próximos dias para a concretização.

Participaram do encontro na sala do Tribunal do Júri em Glória de Dourados, o prefeito Municipal Aristeu Nantes, representantes do Ministério Público Estadual, promotores Anthoni Allisson Brandão dos Santos e Andrea de Souza Resende, da diretora legislativa da Câmara Municipal, Leticia Ramalheiro, além de assessoras jurídicas da Prefeitura.

O Projeto agora será encaminhado à Câmara que deve realizar audiência Pública em no máximo 30 dias. A expectativa é que a abertura da agência ocorra em dois meses.

Para Marcelo Salomão é de fundamental importância a criação do Procon em Glória de Dourados, uma vez que a população local está refém das relações de consumo. “Já conseguimos criar o órgão nas cidades de Deodápolis e Angélica com apoio do promotor Anthoni Brandão dos Santos e, agora com a iniciativa em relação a Gloria de Dourados, estaremos fortalecendo a região cuja população necessita ser atendida pelos órgãos de defesa do consumidor”, comenta o superintendente.

A reunião serviu, também, para dar conhecimento às autoridades a respeito do que é necessário para o bom funcionamento do órgão em nível municipal e que o Procon Estadual dará todo apoio e suporte para que Gloria de Dourados possa contar com o órgão de defesa do consumidor em nível municipal.