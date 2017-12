Resultado da avaliação psicológica para cargo de delegado é divulgado

David Majella / Governo de MS Maior concurso da história recebeu 38.262 inscrições

O resultado da avaliação psicológica dos candidatos ao cargo de Delegado de Polícia foi divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (22.12). Ao todo, 30 vagas são ofertadas no concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

De 91 candidatos convocados para realizar o exame psicológico, 90 receberam parecer apto da junta médica. Apenas um candidato foi eliminado, por descumprimento das normas previstas em edital.

A entrega de títulos foi realizada na mesma data da avaliação psicológica. Entretanto, o cronograma prevê a publicação do resultado preliminar para o dia 17 de janeiro. O prazo para apresentação de recursos será de 24 horas.

Assinam a publicação, os secretários de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis; de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, e o delegado geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas.

Convocações

Também foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) editais referentes à convocação de candidatos que obtiveram liminar, por meio de mandado de segurança, para realizar exame de saúde. Cinco candidatos que concorrem às vagas para Delegado de Polícia e quatro que concorrem ao cargo de Agente de Polícia Judiciária foram convocados.

A avaliação médico-odontológica de ambos, será realizada no dia 22 de janeiro, às 7 horas, na Academia de Polícia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira (Acadepol).