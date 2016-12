Restaurante de Campo Grande representa MS na etapa nacional do prêmio MPE Brasil

Divulgação/Assessoria Empresa recebe prêmio

O restaurante Sabor em Ilhas, de Campo Grande, venceu no Estado o Prêmio de Competitividade para as Micro e Pequenas Empresas (MPE) Brasil. Agora a empresa segue para Brasília e representará Mato Grosso do Sul na etapa nacional de 2017.



De acordo com a assessoria, foram reconhecidos também o Buraco das Araras, de Jardim, finalista da Categoria Serviços; e a empresa SIGO Procedimentos Homeopáticos, de Campo Grande, finalista na categoria Indústria. “A excelência é um alvo móvel e este prêmio demonstra que a gestão profissional, comprometida com o cliente, é o melhor negócio. Ficamos felizes de ver empresas dispostas a melhorar”, afirma Edison Araújo, presidente do Conselho Superior do MS Competitivo, da Fecomércio-MS e do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae.



A empresária e chefe de cozinha do restaurante, Erika Ishikawa Katayama, afirma que eles formalizaram as regras que já tinham na empresa. “A gente já tinha regras e práticas internas; então, formalizamos este desenvolvimento organizacional. Bom saber que estamos no caminho certo. Esse é só o primeiro passo”, ressalta Erika Ishikawa Katayama, empresária e chefe de cozinha do restaurante Sabor em Ilhas.





Divulgação/Assessoria Evento de premiação aconteceu na noite de terça-feira (6)

O evento é promovido nacionalmente pelo Sebrae, o Movimento Brasil Competitivo (MBC), e o Grupo Gerdau. A iniciativa tem apoio técnico da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) e apoio institucional da Rede QPC (Qualidade, Produtividade e Competitividade).



O MPE Brasil tem como objetivo oferecer melhorias e aumentar a competitividade dos pequenos negócios no mercado. As características do comportamento empreendedor são avaliadas, juntamente com oito critérios como estratégias e planos, clientes, sociedade, informações e conhecimento, pessoas, processos, resultados.



Aproximadamente 68.898 micros e pequenas empresas de todo país se candidataram ao prêmio em 2016. Em Mato Grosso do Sul, mais de mil pequenos negócios se inscreveram para o ciclo.