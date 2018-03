“Resolva Já” fez mais de 1,1 mil audiências para negociar dívidas

Procon MS Operação resgatou crédito de consumidores superendividados

A ação “Resolva Já”, realizada de 12 a 16 de março, terá outra edição devido a procura dos consumidores. Durante os cinco dias de atendimento, foram realizadas mais de 1,1 mil audiências. Deste total, cerca de 81% terminaram com acordos firmados.

O intuito da operação “Resolva Já” era resgatar crédito de consumidores superendividados. Foram realizados atendimentos personalizados, com a participação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) na homologação imediata dos acordos da ação. A Semana do Consumidor envolveu parceiros como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Energisa e Águas Guariroba.

O núcleo multiprofissional do Procon Estadual, formado por advogado, assistente social, pedagogo, contador, psicólogo, com foco na educação para o consumo e também atuou com esclarecimento de dúvidas e informações pertinentes às relações consumeristas.

O superintendente do Procon-MS, Marcelo Salomão, afirma que será agendada uma nova data em breve para a segunda fase da ação.

O Procon Estadual disponibiliza o número 151 e o Fale Conosco do site aos consumidores para informações e denúncias.