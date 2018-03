“Resolva Já” faz audiências de conciliação para regularizar dívidas

Procon MS Quase 700 audiências de conciliação foram realizadas, atendimento aos consumidores segue até sexta-feira (16)

O programa “Resolva Já” fez 683 audiências de conciliação nos três primeiros dias da semana do consumidor, realizada pelo Procon MS. As ações começaram na segunda-feira (12) e seguem até sexta-feira (16)

Com o auxílio de uma equipe especializada de conciliadores do Procon MS, os consumidores têm a oportunidade de rediscutir dívidas com diversas instituições como Águas Guariroba, Energisa, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

O superintendente do Procon MS, Marcelo Salomão, explica que, das audiências realizadas até o momento, os casos de acordo foram de: 100% com a Águas Guariroba; 80% com a Energisa; 49% com o Banco do Brasil e 44% com a Caixa.

Reclamações

O Procon MS também divulgou, nesta quinta-feira (15) o ranking de reclamações recebidas de janeiro a dezembro de 2017. A ação faz parte das atividades do Dia Mundial do Consumidor.

As empresas com maior número de reclamações são: Vivo-GVT (186), Bradesco (184), banco BMG (175), Brasil Telecom S/A Oi Fixo (169), Águas Guariroba (151), Energisa (130), Casas Pernambucanas (124), banco Bradescard (121), Claro (104) e Tim Celular (101).

Para o superintendente do Procon MS, os consumidores estão mais conscientes sobre seus direitos, mas as empresas e prestadoras de serviço precisam avançar na relação com os clientes. “Aumentou o número de reclamações. A população está acreditando mais nos sistemas de proteções. Temos que buscar os nossos direitos e é importante que o fornecedor respeite o consumidor”, afirmou.

Reclamações e denúncias podem ser feitas ao Procon Estadual pelo número de telefone 151 ou pelo Fale Conosco do site.