Residência fica totalmente destruída após ser consumida por incêndio

Uma residência localizada na rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, na cidade de Itaquiraí, ficou totalmente destruída no final da tarde desta sexta-feira (9) após início de incêndio no local.



Segundo o boletim de ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e ao verificarem a situação solicitaram um caminhão pipa da prefeitura, no entanto o mesmo se encontra com problemas mecânicos.



O Corpo de Bombeiros foi então acionado, porém a casa já se encontrada totalmente destruída. Após o rescaldo os peritos entraram no local para fazer as investigações.



O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Itaquiraí como incêndio.