Repasse no valor de R$ 124 milhões será creditado na próxima segunda para os Municípios

Nesta sexta-feira (17) após as 18h, será depositado valor referente ao repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), já descontada a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

De acordo com o comunicado extraordinário publicado pelo órgão nesta quinta-feira (16), os valores brutos referentes ao repasse correspondem a R$ 155.037. 808, 51.

Segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) esclarece que esse repasse ocorre separadamente porque a Receita Federal tem um programa que parcela as dívidas de vários impostos.