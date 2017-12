Repartições públicas e empresas trabalham em regime diferenciado no Ano Novo

Anderson Ramos / Capital News Neste feriado somente os caixas eletrônicos irão funcionar

As celebrações da chegado do Ano Novo vão alterar a rotina das repartições públicas e empresas de Campo Grande. A população tem de ficar atenta ao regime de trabalho e possíveis mudanças nos horários de atendimento.

Comércio

De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS) , o comércio estará fechado no dia 1º de janeiro devido ao dia festivo. Na véspera de Ano Novo, as lojas ficarão abertas até as 16h. Nos demais dias os estabelecimentos funcionarão normalmente até as 18h.

Supermercados

Segundo a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados, os hiper e supermercados de Campo Grande não vão abrir no dia 1º de janeiro, porém no domingo (31) funcionam até as 20h.

Correios

As agências dos Correios vão fechar na sexta-feira (29) e só voltam a funcionar no dia 2 de janeiro de 2018.

Órgãos públicos

Municipais

No fim de semana e no dia 1º de janeiro de 2018, os órgãos públicos municipais estarão fechados devido ao Ano Novo.

Central de Atendimento ao Cidadão

A Central de Atendimento ao Cidadão (CAC) suspendeu o atendimento ao público nesta sexta-feira (29) para atualizar os sistemas da área financeira da prefeitura de Campo Grande. Os atendimentos da Central do IPTU, no Paço Municipal, também serão suspensos.

A medida é necessária para o fechamento e contabilização dos dados da área financeira anual. O atendimento retorna, normalmente, na próxima terça-feira (2).

Estaduais

Os órgãos públicos estaduais também estarão fechados no fim de semana e no dia 1º de janeiro de 2018 devido ao Ano Novo.

Detran

As agências do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) estarão fechadas no fim de semana e na segunda-feira (1º).

Judiciário

Tribunal de Justiça

O Tribunal de Justiça de MS entrou de recesso no dia 20 de dezembro e só retorna no dia 8 de janeiro de 2018. Somente está funcionando plantão judiciário durante esse período.

Justiça Eleitoral

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) não funcionará na segunda-feira (1º) devido ao Ano Novo, mas nos outros dias funcioná normalmente de segunda a sexta-feira. A central de cadastramento da biometria no Memorial da Cultura também abre aos sábados.

Defensoria Pública

Desde o dia 20 de dezembro, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul trabalha em regime de plantão. Todas as unidades retomam o atendimento ao público no dia 8 de janeiro.

Shoppings

Campo Grande

No dia 31 de dezembro, todo o shopping funcionará das 10h às 18h, o no dia 1º

Shopping Norte Sul Plaza

Na segunda-feira (1º) somente alimentação e lazer estarão funcionando no local das 11h às 21h.

Bosque dos Ipês

No dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, todas as operações abrirão às 10h e fecharão às 18h. Já no dia 1º de janeiro, todas as lojas estarão fechadas e funcionará somente alimentação e lazer das 11h às 20h.

Pátio Central

Local abrirá das 9h às 16h no domingo (31), porém fecha no dia seguinte devido ao Ano Novo.