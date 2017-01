Relatório divulgado aponta que tabagismo custa mais de US$ 1 trilhão por ano aos países

Deurico/Capital News Por ano aproximadamente seis milhões de pessoas morrem em decorrência do fumo

A informação foi divulgada nesta terça-feira (10) pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos da América (NCI), que elaboraram relatório que trata dos impactos do fumo na economia dos países e na saúde da população.As despesas de saúde e perda de produtividade econômica em decorrência do uso de tabaco podem custar aos países mais de US$ 1 trilhão por ano.



A maioria das vítimas está em países em desenvolvimento. Em todo o mundo, 1,1 bilhão de fumantes tem até 15 anos de idade e 226 milhões são pobres. O documento mostra que, ignorar a indústria do tabaco traz enormes prejuízos para o sistema de saúde e para as famílias. No mundo, atualmente, seis milhões de pessoas morrem prematuramente por ano em decorrência do fumo.



Por outro lado, investir em políticas de controle do uso do tabaco, como os aumentos de preços e impostos, podem proteger as pessoas das doenças que mais matam no mundo e ainda ser para os governos uma fonte de receitas para saúde e desenvolvimento.



Segundo estudo divulgado, se os países excluíssem o marketing de incentivo ao uso do tabaco e aumentassem os impostos de cigarros em US$ 0,80 por “carteira”, poderiam gerar um aumento em suas receitas em 47% ou US$ 140 bilhões. A alta das taxas elevaria em 42% os preços de venda dos cigarros e estimularia o declínio do hábito de fumar para pelo menos 66 milhões de fumantes adultos.