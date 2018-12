Reinaldo recebe carta de demissão coletiva do primeiro escalão

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria

Encerrando o seu quarto ano referente ao primeiro mandato, governador Reinaldo Azambuja (PSDB), reeleito para a gestão 2019-2022, recebeu uma carta de demissão coletiva contendo assinatura de 10 titulares de pastas e também da Procuradoria e Controladoria do Estado.

De acordo com o documento, os titulares das pastas agradecem a confiança, reconhecem o trabalho do governador, e dão total liberdade para que Reinaldo possa dar novas diretrizes e objetivos ao segundo mandato.Com a entrega dos cargos, Reinaldo fica livre para as mudanças que pretende fazer para os próximos quatro anos.