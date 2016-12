Reinaldo disputará reeleição se tiver mais de 50% de aprovação, diz Zé Teixeira

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria Amigos: deputado Zé Teixeira (DEM) é um dos mais próximos ao governador Reinaldo Azambuja

O governador Reinaldo Azambuja só irá disputar a reeleição em 2018 se tiver mais de 50% de aprovação da população de Mato Grosso do Sul. A informação é do deputado estadual Zé Teixeira (DEM), que faz parte da base de sustentação do governo.

De acordo com o democrata, o governador confidenciou que não disputará a reeleição se estiver com aprovação abaixo desse índice.

Apesar da crise financeira no País, Reinaldo Azambuja tem conseguido manter os salários dos servidores em dia e chegou a ser avaliado, em setembro, como o segundo governador mais bem avaliado do Brasil, com 50% de bom e ótimo.

Nas eleições deste ano, o PSDB, partido do governador, triplicou o número de prefeitos eleitos pela legenda em Mato Grosso do Sul, passando de 12 em 2012 para 36 em 2016, mas perdeu a disputa nas duas maiores cidades: Campo Grande e Dourados.