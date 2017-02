Regularização de Uber e Motocímetro podem ser firmados na próxima semana

Divulgação/Assessoria Definido prazo de 180 dias para instalação de aparelhos a partir do Decreto de Lei

Decreto pode ser firmado na próxima segunda-feira (13), às 8 horas, para atender as categorias (taxistas e motoxistas) solicitaram regulamentação das questões, a fim de evitar a concorrência desleal e também dar mais confiabilidade ao serviço de mototaxi.



Em reunião entre prefeitura e categorias, foram debatidos assuntos relacionados, onde foi pontuada a necessidade de regulamentação dos serviços prestados a população. De acordo com o prefeito, “a regulamentação e a identificação dos motoristas é uma forma de segurança para o passageiro”, pontua Marquinhos.



Com relação ao Motocímetro, a diferença entre percursos para o mesmo destino e a lei a qual determina que acima de 50 mil habitantes sendo necessária a utilização do mesmo, será solicitado, ainda segundo o prefeito, “Isso gera uma desconfiança, até porque existem trechos diferentes para um mesmo trajeto. Agora, haverá a conscientização. Nós vamos normatizar essa situação. Eles trouxeram a proposta e nós vamos fazer valer o cumprimento da lei”, afirma.



A categoria e a Prefeitura de Campo Grande acordaram um prazo de 180 dias para que os aparelhos sejam instalados, a partir da publicação do Decreto de Lei.