Reforma dos gabinetes e do prédio da Câmara Municipal de Campo Grande pode chegar a R$ 350 mil

Deurico/Capital News Cada gabinete tem obra diferenciada de acordo com a solicitação dos vereadores e o prédio tem troca de fiação elétrica e alteração de disposição de som e outros, em alguns pontos do prédio

A Casa de leis ainda está em reforma, apesar da abertura da 10ª legislatura, nem todos os vereadores já estão utilizando os gabinetes disponíveis para atendimento ou realização de trabalhos internos.



De acordo com a assessoria da Câmara Municipal de Campo Grande, “as reformas se restringem a mudança de divisórias, adequação da parte elétrica, lógica e telefônica e se necessário reparo dos forros, sempre respeitando os princípios de economia e legalidade, sendo estas mudanças organizacionais prerrogativas do mandato parlamentar. Da mesma forma, a Câmara realiza o máximo de reaproveitamento de materiais de escritório, como mesas, armários e cadeiras, adquirindo novos móveis somente quando a manutenção não é possível. O que não se encaixa dentro desses parâmetros é custeado pelo próprio vereador. A obra total do prédio e dos gabinetes pode atingir o valor de R$ 350 mil reais, pois além dos gabinetes, o próprio prédio da Câmara também passou por uns reajustes”.



Os vereadores estão realocados em algumas outras salas do prédio, onde já foram realizadas as obras. As entregas estão sendo gradativas, e a cada entrega, estão se reorganizando para poder começar a atender a população em suas próprias dependências.