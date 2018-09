Refis abre neste sábado e domingo para atender contribuintes

Divulgação O Refis oferece até 90% de desconto nos juros para a quitação de dívida com a Prefeitura

A Prefeitura de Campo Grande vai realizar atendimento neste sábado (29) e domingo (30) na Central do IPTU, das 8 às 16 horas para atendimento. Os contribuintes que estão em débito com a Prefeitura podem obter descontos de até 90%.

De acordo com o órgão, serão 60 funcionários em cada dia atendendo para dar mais agilidade ao público. Já está montada uma tenda no estacionamento da Prefeitura com 15 mesas de atendimento.

De acordo com o secretário-adjunto, Sergio Padovan, todos que se dirigirem ao local serão atendidos. “Organizamos uma estrutura melhor para que possamos atender todos os cidadãos que nos procurarem. Quem vier no domingo (30) poderá pagar a guia na segunda-feira (1º) com os 90% de desconto, pois a data será emitida para pagar na segunda com todas as vantagens”, diz.

Com a negociação, o contribuinte inadimplente com o Município poderá retomar sua capacidade de investimento, regularizando seus débitos, inclusive os inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou não, com a exigibilidade suspensa ou não, em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2017.

Mas quem correr pega o desconto maior, frisa o secretário municipal de Planejamento e Finanças, Pedro Pedrossian Neto. “O Refis terá a duração de dois meses e neste primeiro mês o desconto é mais generoso. Quem optar pelo pagamento à vista terá 90% (noventa por cento) de desconto dos juros de mora incidentes sobre o valor do crédito tributário e multa, para pagamento até 30 de setembro 2018. Depois o desconto passa para 85% de desconto para pagamento até 31 de outubro de 2018”, explica.

Serviço: A Central do IPTU, localizada na Rua Arthur Jorge, número 500, Centro.