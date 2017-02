Rede Municipal de Ensino inicia aulas nesta segunda-feira

Deurico/Capital News Fluxo no trânsito aumenta com volta às aulas

As aulas da Rede Municipal de Ensino (Reme) voltaram nesta segunda-feira (6). Aproximadamente 100 mil alunos saíram de casa para assistirem o primeiro dia de aula nas escolas de Campo Grande.



Ao todo são 94 escolas e 100 Centro de Educação Infantil (Ceinfs) começando o ano letivo. Quem saiu de casa nesta manhã ou nos ônibus pôde perceber o fluxo de crianças e adolescentes, até mesmo o auento de veículos no trânsito.



O analista de suporte, Andrew Moura, percebeu uma diferença no caminho para o serviço nesta manhã. “Hoje o trânsito estava mais carregado, principalmente na esquina do Atacadão e UFMS. No trevo Imbirussu também estava muito movimentado, precisei desviar o caminho. Com a volta às aulas todo cuidado é pouco na rua”, comenta.



A mãe e jornalista, Juliana Brun, afirmou que as crianças já estavam freqüentando uma escolinha na semana passada no período contrário às aulas. “Como mãe acho ótimo o retorno às aulas porque trabalho e não tenho com quem deixá-los, além de ter a certeza de que a escola é o melhor local para eles estarem. Mês dois filhos estudam na rede municipal e estavam com saudades dos professores e dos amiguinhos”, comenta.



Até o momento não foi entregue o uniforme e kit escolar para os alunos. A merenda foi entregue na última semana, os alunos terão uma alimentação diferente e garantida neste ano letivo.