Rede Municipal de Ensino abre processo seletivo para coordenador pedagógico

Divulgação/PMCG Centro de Educação Infantil José Ramão Cantero

Estão abertas as inscrições para seleção de coordenador pedagógico na Rede Municipal de Ensino (Reme). A Secretaria Municipal de Educação (Semed) publicou o edital no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), nesta quarta-feira (13).

O objetivo é selecionar professores efetivos para a função de coordenador pedagógico nos Centros de Educação Infantil (Ceinf) e unidades escolares da Rede Municipal.

A primeira etapa será de análise funcional e de currículo e a segunda etapa, de elaboração de texto, entrega e análise do plano de ação pedagógica.

Inscrições

As inscrições serão realizadas nos dias 14 e 15 de dezembro, das 8h às 11h e das 13h30m às 17h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho da Secretaria Municipal de Educação, na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida. A inscrição esta está disponível para impressão no site www.campogrande.ms.gov.br/semed.