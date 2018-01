Rede faz mega liquidação nesta sexta-feira e deve atrair milhares em MS

O Magazine Luiza se prepara para realizar sua 25ª edição da Liquidação Fantástica, a ação promocional mais tradicional do varejo brasileiro, que mudou o calendário varejista do país e transformou janeiro no terceiro melhor mês para o setor, atrás apenas de maio e dezembro. A Liquidação Fantástica do Magazine Luiza, que será realizada nesta sexta-feira (5), nas 830 lojas da rede distribuídas nos 16 estados em que atua. Em muitas cidades, os consumidores começam a formar filas com vários dias de antecedência para serem os primeiros a entrar na loja e garantir a melhor compra. As lojas abrirão suas portas às 6h, sempre levando em consideração o horário local.

Todas as lojas, nos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão, Sergipe e Piauí, abrirão suas portas às 6h, sempre levando em consideração o horário local.

Reconhecida por suas ofertas imbatíveis, muitos clientes realizam seu sonho de consumo, chegando até mesmo a renovar todos os produtos de sua casa, pois todos os departamentos da loja estarão em promoção, com descontos que chegarão a até 70%.

De acordo com as informações divulgadas pela loja, mais de três milhões de produtos de setores como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, utilidades domésticas, brinquedos e informática estarão à disposição dos consumidores que, neste dia, são responsáveis pelo transporte dos itens adquiridos. A maior parte das ofertas é de mercadorias novas negociadas diretamente com os fabricantes para atender exclusivamente aos clientes da Liquidação Fantástica.

“Para os nossos clientes, janeiro é sinônimo de Liquidação Fantástica. Eles aguardam com ansiedade e se preparam para este dia, muitos fazendo verdadeiros 'plantões' em frente às nossas unidades para garantir os melhores descontos”, afirma o vice-presidente do Magazine Luiza, Fabricio Garcia.