Rede de supermercados arrecada lenços para ajudar pessoas com câncer

Tamanho do texto

Assessoria Os lenços, chapéus, gorros e bonés poderão ser doados até o dia 31 de outubro, em cada uma das 13 lojas

Pelo terceiro ano consecutivo, a Rede Comper de Supermercados dará início à campanha do Lenço Solidário, numa solenidade realizada na loja Spipe Calarge, nesta terça-feira (3), às 14h.

A campanha idealizada por Rosa Mavignier visa arrecadar lenços, chapéus, gorros e bonés para serem doados a mulheres e homens com câncer, num gesto de força e carinho no momento em que tiverem que raspar os cabelos por conta da quimioterapia.

Os lenços, chapéus, gorros e bonés poderão ser doados por clientes até o dia 31 de outubro, em cada uma das 13 lojas Comper da Capital. Após a arrecadação, serão entregues à Abrapec (Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer), com sede na rua General Nepomuceno Costa, na Vila Alba, e à Rede Feminina de Combate ao Câncer, que fica na rua Marechal Rondon, 1.053.

O projeto idealizado por Rosa Mavignier teve início quando ela descobriu um câncer no útero e teve que se submeter à quimioterapia. Ela lutou incessantemente contra a doença, mas acabou falecendo em março do ano passado.

Na época da primeira edição do projeto, Rosa contou que raspar os cabelos foi muito difícil e por isso fez um chá virtual de lenços no Facebook. “Veio tanto lenço que nem dei conta de usar, mas essa ação significou muito pra mim, me deu forças”, comentou na ocasião.