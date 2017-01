Recadastramento para ambulantes atuarem em terminais de ônibus segue aberto

Prefeitura de Campo Grande O vendedor ambulante que já exerce a atividade terá preferência no recadastramento

Ainda estão abertas as inscrições para o recadastramento dos vendedores ambulantes que queiram atuar nos terminais de ônibus da Capital. Elas devem ser feitas até o dia 20 de janeiro, na sede da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).



A Agetran publicou no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) do dia 23 de dezembro o edital convocando os vendedores ambulantes. Para exercer legalmente o comércio na área interna dos terminais de transbordo, a autorização deve ser dada por meio do recadastramento.



Os interessados devem ser maiores de 18 anos e comparecer à Agetran, localizada na Av. Gury Marques nº 2395, e apresentar ficha cadastral com os seguintes documentos: cópias autenticadas ou originais e cópias da Identidade e CPF; comprovante de residência atualizado; declaração escrita da efetiva necessidade do exercício da atividade como vendedor; comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais; cadastrado na Secretaria da Fazenda Municipal; duas fotografias 3X4 recentes e coloridas; carteira de saúde atualizada; comprovação de estado civil; laudo médico para portadores de necessidades especiais; endereço eletrônico; além da efetuação do pagamento da taxa de contribuição.



O vendedor ambulante que já exerce a atividade terá preferência no recadastramento. Ainda, 10% das vagas serão destinadas aos idosos e 10% destinadas às pessoas com deficiência.



Os períodos de trabalho serão das 06h às 12h; das 12h às 18h e das 18h até o horário de fechamento do terminal. Cada inscrito deverá concorrer para apenas um único turno. O ponto de venda será fixo e demarcado conforme projeto e critério da Agetran.



A seleção para a concessão das licenças será efetuada por meio de sorteio, após conferência da regularidade dos documentos entregues no ato da inscrição, no dia 23 de janeiro de 2017, às 14h na Agetran.