Recadastramento de crianças na fila por Ceinf é iniciado na Capital

Divulgação/Assessoria Campo Grande tem 99 Ceinfs, todos inseridos na Plataforma de Matrícula 2017

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) está contatando pais com filhos cadastrados na lista de espera dos Centros de Educação Infantil (Ceinfs), anterior ao dia 21 de novembro de 2016, para orientar sobre o recadastramento. Neste ano, são 6.215 mil vagas nas creches e até o momento apenas 1,9 mil crianças foram recadastradas, de um total de 12.261 mil que estão na fila.



O recadastramento deve ser feito com urgência pelos pais, já que a designação de vagas vai ocorrer a partir do dia 23 de janeiro. De acordo com a secretária de Educação, Ilza Mateus de Souza, o procedimento é obrigatório devido às mudanças no sistema de matrículas, ocorridas no final de 2016 e que agora abrangem todas as unidades da Rede Municipal de Ensino (Reme).

As modificações permitem que os pais acessem novas opções no sistema, como o cadastramento da certidão de nascimento do filho e a escolha do Ceinf que deseja que a criança estude.



A Reme conta com 94 escolas municipais e 99 Centros de Educação Infantil (Ceinf), todos inseridos à Plataforma de Matrícula 2017. O recadastramento das crianças pode ser feito no site www.matriculasreme.capital.ms.gov.br



Mais informações no 0800 6151515

(com assessoria)