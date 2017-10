Rapaz morre esmagado por roda de ônibus na Capital

Recebido via WhatsApp Wender morreu na hora

Wender Felipe da Silva de Oliveira, 20 anos, morreu ao ser atropelado por ônibus de transporte coletivo, por volta das 18h desta quarta-feira (4), na rua Yokoama, na Vila Palmira, em Campo Grande. Conforme informações, o jovem teria recém descido do ônibus e deitado debaixo dele.



Conforme informações do Boletim de Ocorrência, o motorista, bastante abalado emocionalmente, contou que Wender estava dentro do ônibus e na hora da parada para embarque e desembarque ele desceu. Porém, se jogou embaixo da roda no momento em que o transporte coletivo saía.



O motorista disse ter sentido somente o impacto e quando desceu deparou-se com o jovem esmagado. Ainda de acordo com a polícia, essa não teria sido a primeira vez que Wender se jogou debaixo de ônibus. Em outras ocasiões, pessoas conseguiram avisar aos motoristas a tempo de evitar acidente. O rapaz dizia que era dessa maneira que gostaria de morrer.



Foi consultado no cadastro da vítima vários registros de atendimento referente a mal súbito e emergências clínicas. Segundo um tio do rapaz, ele tinha transtorno psicológico e tomava medicação de nome Risperidona 3 mg, mais frequentemente utilizado no tratamento de psicoses delirantes, incluindo-se a esquizofrenia.