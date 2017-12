Quase R$ 27 milhões em multas contra crimes ambientais são aplicadas

Divulgação / PMA As infrações predominantes foram de pesca, com 447 autuações

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Mato Grosso do Sul atuou 1,1 mil pessoas por infrações de poluição e ações contra a fauna e flora, em 2017. Ao todo, foram aplicados mais de R$ 26,8 milhões em multas, até o dia 15 de dezembro.

As infrações predominantes foram de pesca, com 447 autuações, seguidas por delitos contra a flora, com 354 autuações. Por poluição foram 161 autos e 131 pessoas foram autuadas por infrações contra a fauna.

Dentre as infrações também estão incluídas o transporte de produtos perigosos (agrotóxicos, combustíveis e outros), contra o ordenamento urbano e a administração ambiental.

Somente em Campo Grande, foram realizados 216 autos de infrações e arbitrados mais de R$ 8,1 milhões em multas.

A área coberta pela Unidade da Capital abrange também os municípios de Ribas do Rio Pardo, Terenos, Jaraguari, Sidrolândia e Rochedo. Nesta região, as autuações foram, principalmente, relativo aos crimes contra a flora, com 76 multas. As infrações contra fauna totalizaram 66 autuações; pesca, 38; ordenamento urbano, 7.

As subunidades do interior confeccionaram 884 autos de infrações, com predomínio de pesca, com 407 pessoas autuadas. As infrações contra a flora foram 278 e as de poluição foram 133. As autuações contra a fauna foram 65. Foram aplicadas multas que chegaram a mais de R$ 18,6 milhões pelas unidades do interior.

A PMA possui 25 subunidades no Estado. A sede do Batalhão fica em Campo Grande.