Quarto lote do Imposto de Renda 2016 começa a ser pago nesta quinta-feira

Tem início nesta quinta-feira (15) o pagamento do quarto lote de restituições do Imposto de Renda 2016 e os lotes residuais de quem caiu na malha fina em outros anos, de 2008 a 2015, disponibilizado pela Receita Federal.



Ao todo, 2,1 bilhões de contribuintes inclusos no quarto lote de restituição do IR deste ano, que totalizam R$ 2,5 bilhões em restituições pagas, com os valores corrigidos de 5,6%.



Já os lotes residuais para quem havia caído na malha fina, mas regularizou a situação com o Fisco totalizará 2,17 milhões de pessoas, o que gera um valor de R$ 2,7 bilhões. Para saber se é contemplado ou não, pasta o cidadão entrar no site da Receita Federal.



Após o pagamento das restituições para contribuintes idosos e com deficiência física, mental ou moléstia grave, as restituições são pagas pela ordem de entrega da declaração do Imposto de Renda, desde que o documento tenha sido enviado sem erros ou omissões.