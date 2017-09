Quarta-feira será de tempo aberto e sem previsão de chuva

Apesar da terça-feira (19) amanhecer com tempo aberto e sem previsão de chuva generalizada em praticamente todo o Brasil, com exceção apenas para a faixa litorânea do Nordeste que continua com pancadas de chuva, o bloqueio atmosférico que está impedindo o avanço das frentes frias, começa a dar sinais de enfraquecimento e, a umidade começa a surgir.



Em Campo Grande, esta quarta-feira (20) a mínima registrada é de 21°C. Já a máxima é de 36°C.



Em Porto Murtinho, a mínima é de 23°C, já a máxima será de 39°C.