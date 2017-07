Quarta-feira de tempo nublado e temperaturas caem em todo Mato Grosso do Sul

Tamanho do texto

O dia amanhece parcialmente parcialmente nublado com geada ao amanhecer no sul e sudoeste; demais áreas do estado tempo parcialmente nublado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para o estado a mínima é de -1°C e a máxima não deve passar dos 23°C.

Em Campo Grande o dia começa com mínima de 6°C e a máxima pode chegar aos 16°C. Em Corumbá os termômetros oscilam entre 9°C e 19ºC. Já no norte do estado, em Coxim, a mínima prevista é de -1°C, mas a máxima fica em torno dos 14°C.

No município de Ponta Porã, no sul do estado, a temperatura fica entre -1°C e 14°C. Três Lagoas deve registrar mínima de 11°C e a máxima também pode chegar aos 19°.