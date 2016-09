Quarta-feira começa com calor em MS

Campo Grande começa quarta-feira (28) sem previsão de chuva e calor, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A mínima no estado será de 22°C e máxima chega aos 34°C.



Os termômetros em Dourados oscilam entre 17°C e 34°C. O dia amanhece com mínima de 17°C em Três Lagoas, mas à tarde a máxima será de 35°C.



Já em Corumbá, as temperaturas podem variar entre 22°C e 36°C. Com céu nublado no início do dia em Ponta Porã, a mínima será de 16°C e máxima não passa dos 22°C. E em Coxim, os termômetros vão registrar mínima de 19°C, já a máxima não passa dos 28°C.