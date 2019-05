Protesto termina e estudantes liberam tráfego na Guaicurus

Cido Costa/Dourados Agora Estudantes colocaram galhos nas duas pistas da Guaicurus

Terminou após 4 horas o protesto de estudantes contra a Reforma da Previdência e os cortes na educação anunciados pelo governo federal. O grupo, de aproximadamente 30 pessoas, contou com apoio de trabalhadores e indígenas durante a interdição da Avenida Guaicurus nesta manhã de quinta-feira (30) em Dourados.

O bloqueio de uma das pistas iniciou por volta das 6h com os manifestantes ateando fogo em pneus e galhos que afetou até o aeroporto de Dourados com a fumaça. O Corpo de Bombeiros esteve no local e controlou as chamas.

Já a Polícia Militar conduziu os motoristas para um caminho alternativo afim de manter o tráfego na avenida que liga o município às universidades UFMS e UEMS, além do aeroporto e distritos da Picadinha e Itahum.