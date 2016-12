Protesto de juízes em Campo Grande

Amamsul Divulgação Trajando preto, juízes protestaram em frente ao Fórum

Juízes de Campo Grande, do interior e desembargadores, da ativa e aposentados, se reuniram ontem no Fórum da Capital trajando preto em protesto contra emendas e substitutivos inseridos ao projeto das medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público Federal e aprovadas com várias modificações pela Câmara dos Deputados nesta semana. O ato convocado pela Associação dos Magistrados de MS (Amamsul) contou ainda com a adesão de promotores e procuradores, integrantes da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, juízes federais e integrantes do Ministério Público Federal, além de servidores do Poder Judiciário, do MP e populares. "O Projeto de Lei nº 4.850/2016 foi transformado em instrumento de perseguição aos agentes públicos que investigam e condenam aqueles que praticam crimes dessa natureza, contrariando não só os mais de 2 milhões e 400 mil cidadãos que assinaram o projeto, mas toda a população brasileira", afirmou o juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira, presidente da Amamsul.

