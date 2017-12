Prorrogado para 2018 o prazo para cadastramento de idosos no CadÚnico

O prazo para cadastramento dos idosos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) no CadÚnico, que era até dia 31 de dezembro, foi prorrogado para 2018, conforme Portaria Interministerial nº5, de 22 de dezembro de 2017, publicada na segunda-feira (25), no Diário Oficial da União, edição 246. A ampliação da data limite é também um pleito da SAS, devido à baixa adesão de idosos. Pessoas com deficiência mantêm prazo até o final de 2018 para se cadastrar.

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), realiza campanha intensiva para que idosos e pessoas com deficiência, beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada – BPC, façam inscrição no Cadastro Único.

A SAS distribuiu cartazes em todo o Município, como também nos terminais de ônibus, para ressaltar a importância do cadastramento no CadÚnico. Popularmente conhecido como LOAS, o BPC é um benefício do Governo Federal voltado a idosos e pessoas com deficiência. É necessário procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para saber mais informações e se inscrever no cadastro no CadÚnico.

Com a publicação do Decreto nº 8.805/2016, a inscrição no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal – Cadastro Único – passou a ser requisito obrigatório para a concessão do benefício. É importante lembrar que para além do Cadastro Único também é requisito para a concessão do benefício a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do requerente e dos membros da família.

Famílias já cadastradas devem estar com Cadastro atualizado para fazer o requerimento no momento da análise da concessão do benefício. Esse processo se faz necessário, segundo o governo federal, porque irregularidades no pagamento do BPC/Loas têm surgido em vários estados. Essas fraudes estão mira da União. Segundo informações do ministério, o pente-fino nesses benefícios já começou com visitas de assistentes sociais a pessoas com deficiência, para confirmar a necessidade de pagamento do auxílio. Atualmente, 4,47 milhões de cidadãos têm BCP/Loas no país.