Projeto que regulamenta piso salarial para advogados é encaminhado para Assembleia

Na manhã desta quinta-feira (1º) o governador, Reinaldo Azambuja, encaminhou para a Assembleia Legislativa projeto de lei que regulamenta o piso salarial profissional do advogado empregado em Mato Grosso do Sul com jornadas de quatro e oito horas.





Divulgação/Notícias MS Projeto foi assinado pelo governador na manhã desta quinta

Para os profissionais que foram atuar durante quatro horas diárias o valor a ser pago deve ser de R$ 1,3 mil, enquanto que para oito horas diárias de trabalho o salário inicial será de R$ 2,6 mil.



Com o projeto de lei definido o piso salarial de Mato Grosso do Sul passará a ser igual aos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.