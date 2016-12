Projeto psicossocial da Agepen trabalha autocontrole de presos agressores e com distúrbios psicológicos

A proposta da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) na realização, do projeto “Tratamento Penal”, há quase dois anos, trabalha assistência psicológica por meio de atividades socioeducativas, lúdicas e dinâmicas em grupo, junto a custodiados inseridos em “medida de segurança”, que possuem alterações ou distúrbios psicológicos onde os agressores são inseridos na lei “Maria da Penha”.



Idealizado e coordenado pela Diretoria de Assistência Penitenciária, através da Divisão de Saúde e Módulo de Saúde do Complexo Penitenciário, o projeto é desenvolvido pela psicóloga Rosana Costa, sendo realizado em três presídios da Capital: Penitenciária de Segurança Máxima, Instituto Penal de Campo Grande (IPCG) e Centro de Triagem.



Através das atividades socioeducativas e das dinâmicas em grupo, destaca a responsável pelo projeto, é possível verificar a evolução e diferenciação de alguns participantes. “Durante os encontros, percebemos que alguns ainda necessitam das medicações psiquiátricas devido à sua patologia”, esclarece. “No entanto, nosso foco maior é fazer com que o entendimento pessoal seja percebido dentro de um contexto de normalidade e que eles possam ter condições de retorno à sociedade”, acrescenta.



Durante as ações orientadas, é trabalhada a força interior de cada um, além da parte psicológica, o projeto tem todo um trabalho social, já que direciona os custodiados para outros atendimentos, bem como colhe doações que ajuda na assistência material.



As atividades de encerramento do projeto, referentes ao ano de 2016, foram realizadas na última semana na Penitenciária de Segurança Máxima e no Instituto Penal de Campo Grande (IPCG). Um vídeo explicativo sobre as ações do projeto foi apresentado durante a solenidade de encerramento, além da entrega de certificado aos reeducandos participantes.