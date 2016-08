Projeto leva sabores e as belezas de Corumbá ao Rio de Janeiro

Corumbá está presente na primeira edição da Casa Itinerante Brasil Central no Barra Shopping – Rio de Janeiro e isto está permitindo apresentar ao mundo, os sabores e as belezas da maior cidade pantaneira.

Prefeitura de Corumbá Espaço ocupado por Corumbá na Casa Itinerante Brasil Central

O projeto é coordenado pelos Sebrae dos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, e vai até domingo, 28. As belezas naturais, culturais e os sabores do Mato Grosso do Sul estão representados por Corumbá e Bonito.



A Casa Itinerante Brasil Central, leva experiências que o turista pode encontrar nestes destinos turísticos, com cenários repletos de sons e aromas locais, bem como vídeos ilustrativos e ferramentas interativas de realidade virtual: óculos rift e cubo de imersão com projeção 360º; catálogo virtual com os empreendimentos participantes do projeto; além de exposição de artesanato, souvenires e artigos da produção alimentar artesanal associada ao turismo.



No espaço reservado, Corumbá está expondo seus produtos alimentares artesanais não perecíveis, como o mel do pantanal, a farinha, o licor e a rapadura de bocaiuva, doce de laranja azeda e mamão cristalizado, coquinho (castanha) de bocaiuva, entre outras delícias fabricadas pelos produtores de alimentos tradicionais e artesanais que participam do Programa de Produção Associada ao Turismo de Corumbá.



Para a diretora-presidente da Fundação de Turismo do Pantanal, Hélènemarie Dias Fernandes “o encontro proporcionará a aproximação comercial dos participantes e as operadoras de turismo, que terão oportunidade de conhecer sobre os destinos e atrativos, bem como prospectar oportunidades e efetivar negócios. Também, apresentar aspectos da nossa cultura e ingredientes singulares da região, um dos fatores de competitividade e atratividade turística do destino Corumbá” destacou.



O projeto ainda inclui um Encontro Empresarial e de Negócios do Turismo, com 40 proprietários de negócios da região Centro-Oeste – dez de cada estado, aberto dia 24 e que se encerra hoje, 26, no Hotel Windsor Excelsior.



Corumbá está representada pelas empresas Joice Tur & Pesca, Passo do Lontra Parque Hotel, Pousada São João, Agência TurPanBol e a Agência Cidadão Global, que estão apresentando seus produtos e serviços turísticos, trocando experiências e participando de visitas técnicas na cidade.



Casa Itinerante Brasil Central

Desenhado como uma das ações do Projeto Brasil Central Turismo, a Casa Itinerante Brasil Central é um evento de caráter promocional voltado para o consumidor final, com objetivo de divulgar o Brasil Central em mercados emissores estratégicos, com foco no turismo e na cultura de nossa região.