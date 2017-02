Projeto Equoterapia atende mais de 800 pessoas com apoio do Senar em Jardim

O projeto denominado ‘Passo a Passo’ é uma iniciativa proposta pelo engenheiro agrônomo, Paulo Bozoli, com intuito de colaborar para o público que necessita de atendimento personalizado e acompanhado por uma equipe composta por fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo e equitador. Além de 46 praticantes atendidos semanalmente no município, foram atendidas mais de 800 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos no ano de 2016.



De acordo com o superintendente regional do Senar, Rogério Beretta, o trabalho realizado pelos sindicatos rurais reforça o comprometimento da instituição em melhorar a qualidade de vida da população. “Os sindicatos rurais e as equipes de profissionais que integram a equipe de equoterapia são protagonistas deste projeto que modifica e melhora a vida de muitas pessoas. O trabalho realizado pelo grupo de Jardim tem estimulado outros municípios a participar”, revela.



O presidente do sindicato rural, José Eduardo Meireles Grubert, relata que a ação aproximou os produtores rurais da sociedade, unidos pelo bem comum social. “O custo para montar uma equipe de Equoterapia é alto, mas temos conseguido êxito com ajuda da comunidade desde que o projeto foi implantado. A colaboração conjunta vai dos associados do sindicato até a leiloeira que participa voluntariamente no nosso leilão atual realizado no período da exposição agropecuária do município”, argumenta.



“Quando recebemos o diagnóstico do Júnior tive que tomar uma decisão rápida para melhorar a qualidade de vida dele. Hoje, após oito meses de Equoterapia, estou muito feliz com a evolução que ele apresentou”. A afirmação da mãe, Leidiane Martines de Melo, comprova os benefícios da prática terapêutica que utiliza cavalos para auxiliar pessoas com deficiência ou com necessidades especiais, desenvolvida desde 2014 nas dependências do Sindicato Rural de Jardim com apoio do Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.



Projeto Equoterapia do Senar/MS faz parte das ações de PPE – Programas e Projetos Especiais da regional de Mato Grosso do Sul e foi iniciado no município de Rio Brilhante e mais recentemente, Jardim e Aparecida do Taboado. Os atendimentos são gratuitos e realizados em parceria com as APAES - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Pestalozzi em funcionamento nos municípios citados.