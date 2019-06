Projeto de prevenção da Saúde foi sucesso na Expotrês

Divulgação Representantes do legislativo e da prefeitura também prestigiaram o evento

A 42 edição da Expotrês que terminou no ultimo domingo em Três Lagoas trouxe importantes resultados para a mulher e para o homem do Campo.



Durante a semana do evento aconteceram diversos eventos dentre eles o programa Saúde do Homem e da Mulher Rural encerrou a programação de atividades do Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural com 250 procedimentos e atendimento de 100 pessoas.



O presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, Ivan Roberto Carrato Júnior, ressaltou a importância das parcerias para que o evento fosse realizado. “Tudo se faz com parceria. É o fundamento desse sindicato rural e desses laços cada vez maiores das entidades envolvidas. Temos aqui o Sistema Famasul, Senar/MS, prefeitura, Câmara Municipal. Todos os parceiros são muito bem-vindos e vocês que participaram do programa vão nos mostrar o resultado e suas necessidades. Queremos que participem sempre. É uma demanda muito importante”, comentou.



Voltado à prevenção da saúde do produtor e trabalhador rural, o programa realizou atendimentos de urologia, ginecologia e dermatologia. “A prevenção é extremamente importante. Com isso temos muito mais chances de ter uma vida longa e saudável”, disse a analista educacional, Maria Clara Del Puente, representando o Sistema Famasul.



Representando a Câmara Municipal de Três Lagoas, o vereador Luiz Akira, parabenizou a realização do programa. “Parabenizo o sindicato por levar a ação até os produtores. Esse trabalho abre as portas para todos e esperamos que seja profícuo”. O coordenador geral do Agronegócio de Três Lagoas, Célio Lopes de Barros, representou a prefeitura. “Satisfação imensa estar aqui representando a prefeitura. Agradecemos a parceria com todos e principalmente ao sindicato, por abrir as portas. Podem contar conosco sempre”, finalizou.



Ao todo foram realizadas 22 consultas com urologista, 26 com o ginecologista e 26 com a dermatologista. O próximo programa Saúde do Homem e da Mulher Rural será em Guia Lopes da Laguna, neste sábado (8).