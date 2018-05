Projeto com ex-moradores da Cidade de Deus é apresentado ao ministro do Trabalho

André Bittar Prefeito Marquinhos Trad relatório dos programas executados na Capital

O ministro do Trabalho, Helton Yomura, reuniu-se com o prefeito Marquinhos Trad, nesta sexta-feira (25), em Campo Grande. Durante o encontro, o representante enalteceu o projeto que qualificou ex-moradores da Cidade de Deus para a construção de suas casas, oportunizando trabalho e renda para 327 famílias.

“Precisamos valorizar as boas ideias e as iniciativas nas áreas de qualificação que estão avançadas aqui em Campo Grande. Essas boas práticas concebidas e construídas aqui são valorosas e nós podemos levar para Brasília e replicar no Brasil inteiro”, afirmou Yomura, que estava acompanhado da equipe regional do Ministério do Trabalho em Mato Grosso do Sul.

A qualificação dos moradores para a construção das casas, que durou cerca de um ano, foi realizada pela Fundação Social do Trabalho (Funsat). As famílias recebem o pagamento de um salário mínimo, por meio do Programa de Inclusão Profissional, e uma cesta básica da Prefeitura. O projeto foi executado em parceria com a Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (Emha).

Um relatório dos programas executados na Capital, custeados pela própria prefeitura, foi entregue ao ministro do Trabalho, pelo prefeito Marquinhos Trad e o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Freitas Franco.

A intenção é garantir, através de recursos federais, a continuidade das ações já empreendidas. Além disso, a ampliação, a melhoria da estrutura e a disseminação dos programas desenvolvidos.