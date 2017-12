Projeto Arte e Cultura abre processo seletivo de professores

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria Os professores vão preencher as vagas do projeto Arte e Cultura, em 2018

Processo seletivo simplificado por tempo determinado para professores de artes visuais, artes cênicas, música, educação artística e educação física está com inscrições abertas. Secretaria Municipal de Educação (Semed) publicou o edital no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), nesta quarta-feira (13).

O processo seletivo será organizado, coordenado e executado pela Divisão de Esporte, Arte e Cultura (DEAC). Os professores vão preencher as vagas do projeto Arte e Cultura, em 2018.

Os selecionados desempenharão funções para incentivar a prática da arte por meio da música, da dança, das artes visuais e cênicas no projeto, com o objetivo de cultivar e fomentar a expressão artística e cultural dentro do ambiente escolar.

Serviço

As inscrições serão realizadas nos dias 14, 15 e 18 de dezembro, das 8h às 11h e das 13h às 17h, na Secretaria Municipal Educação, na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

Para mais informações o interessado pode acessar a edição desta quarta-feira (13) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).