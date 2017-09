Proibido o uso de capacete em comércios e lugares públicos em MS

Está proibido entrar usando capacete ou qualquer outra cobertura que oculte o rosto, nos estabelecimentos comerciais, públicos ou abertos ao público, em Mato Grosso do Sul. A medida começa a valer nesta sexta-feira (22) quando a lei foi publicada no Diário Oficial do Estado.





Reprodução/Internet Nos postos de combustíveis, os motociclistas deverão retirar o capacete antes da faixa de segurança para abastecimentos

De acordo com o texto, os efeitos da lei também se estendem aos prédios que funcionam no sistema de condomínio. Nos postos de combustíveis, os motociclistas deverão retirar o capacete antes da faixa de segurança para abastecimentos. Os bonés, capuzes e gorros não se enquadram na proibição, exceto se estiverem sendo utilizados de forma a ocultar o rosto da pessoa.



Ainda conforme a publicação, os responsáveis pelos estabelecimentos em questão deverão afixar, no prazo de 60 dias, uma placa indicativa sobre a proibição do uso de capacete.



No caso de descumprimento da exigência, será aplicada ao infrator multa no valor de 20 (vinte) UFERMS - equivalente a R$ 478,60, conforme o valor da moeda atual. Se reincidência, o valor será dobrado.